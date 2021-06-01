روسيا تجري تدريبات عسكرية استراتيجية بالقطب الشمالي فـي الخريف

دفعت بمقاتلة لترافق قاذفة قنابل أميركية فوق البلطيق موسكو ـ رويترز: ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الأسطول الشمالي الروسي أن روسيا ستجري تدريبات عسكرية استراتيجية في القطب الشمالي هذا الخريف.

وعززت روسيا في السنوات القليلة الماضية وجودها العسكري في القطب الشمالي، حيث أتاح انحسار الجليد إمكانية الوصول للموارد.

كما ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن الجيش أنه دفع بمقاتلة من طراز سو-27 لترافق قاذفة قنابل أميركية من طراز بي-52 أتش فوق بحر البلطيق. وأفادت وكالات الأنباء أن المقاتلة لم تنتهك المجال الجوي الروسي.

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