عالم أميركي يحذر من «كوفيد ـ32» .. والصين ترصد إصابة بـ«أتش 10 أن3»

■ دبي تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر

■ الهند تسجل أقل زيادة يومية بالإصابات منذ 8 أبريل

■ المغرب يخفف قيود كورونا اعتبارا من أول يونيو

■ روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى بريطانيا وتبقي على حظر تركيا

■ ماليزيا تسجل 7105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

واشنطن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

■■ طالب عالم أوبئة أميركي، بارز بتحقيق كامل في أصل فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن مستقبل الصحة العامة على المحك ويمكن أن نشاهد (كوفيد ـ 32) في إشارة إلى المزيد من الأوبئة، فيما ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس أنها سجَّلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة أتش10 أن3 من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانجسو.

وقال بيتر هوتيز، وهو أستاذ طب الأطفال وعلم الفيروسات وعلم الأحياء الدقيقة في كلية بايلور للطب وخبير بارز في الفيروسات وفق ما نقلت عنه صحيفة واشنطن بوست: “سيكون هناك كوفيد -26 وكوفيد -32 ما لم نفهم تماما أصول كوفيد -19”. ■■

وأكد في تصريحات لبرنامج Meet The Press على قناة “أن بي سي” إن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة حول كيفية ظهور الفيروس “ضروري للغاية” لمنع الأوبئة في المستقبل.وفي بكين ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة أتش10 أن3 من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانجسو. وجاء في بيان على موقع اللجنة على الإنترنت أن الحالة، وهي لرجل يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، انتقلت من الدواجن، وأن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية. وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة أتش10 أن3 في العالم من قبل. كما قالت اللجنة الوطنية للصحة إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين انخفاضا من 27 حالة قبل يوم. وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة واردة من الخارج. يأتي ذلك فيما قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر إن دبي بدأت في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد-19. وقال المكتب “في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-١٩ وحماية للمجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاما بلقاح فايزر بيونتيك”. ويظهر إحصاء لرويترز بشأن كوفيد-19 أن الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، حيث تلقى نحو ثلثي سكانها جرعتين كاملتين من لقاحات فايزر-بيونتيك أو سينوفارم أو أسترا زينيكا أو سبوتنيك في. من جانب آخر سجلت الهند أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ الثامن من أبريل بعد رصدها 127510 إصابات خلال أربع وعشرين ساعة. وسجلت الهند 2795 حالة وفاة جديدة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28.2 مليون إصابة وعدد الوفيات 331895. وفي الرباط أعلنت الحكومة المغربية تخفيف القيود الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا ابتداء من أمس، وذلك عن طريق السماح بإقامة تجمعات وأنشطة وفق شروط وضوابط محددة.

وقالت الحكومة إن ذلك يأتي “أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا والتقدم المحرز في عملية التلقيح”.

وفي موسكو قال فريق عمل مكافحة فيروس كورونا إن روسيا قررت استئناف الرحلات الجوية إلى لندن اعتبارا من الثاني من يونيو وذلك بفضل تحسن وضع وباء كوفيد-19 لكنها ستبقي على حظر الرحلات الجوية إلى تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو. وذكر الفريق أنه ستكون هناك ثلاث رحلات جوية أسبوعيا من موسكو إلى لندن. كما قررت روسيا استئناف عدد محدود من الرحلات المنتظمة إلى بلدان أخرى من بينها النمسا والمجر ولبنان وكرواتيا. وسجلت ماليزيا 7105 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة إلى 579462. وبدأت ماليزيا أمس إغلاقا عاما لمدة أسبوعين في ظل زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19. وشهدت ماليزيا زيادة قياسية في الإصابات والوفيات بالمرض يوم السبت، لكن الأعداد انخفضت منذ ذلك الحين.