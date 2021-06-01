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المزايدات الانتخابية و'الفطر الأسود' في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يطالب القوى السياسية بابعاد الحكومة عن المزايدات الانتخابية , ويؤكد: تعاملنا بحكمة مع احداث الاسبوع الماضي.
= لعدم اكتمال النصاب .. مجلس النواب يخفق بعقد جلسته , ويؤجلها الى الخميس المقبل.

= تلويح نيابي باستجواب عدة مسؤولين حكوميين , والضغوط السياسية تحول دون محاسبة حيتان الفساد.

= ذي قار تسجل حالتي وفاة بالفطر الاسود , والصحة تكشف عن مسببات المرض.


= بعملية نوعية.. الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول داعشي خطير في سوق الانبار.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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