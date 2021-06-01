انت الان تتابع خبر المزايدات الانتخابية و'الفطر الأسود' في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يطالب القوى السياسية بابعاد الحكومة عن المزايدات الانتخابية , ويؤكد: تعاملنا بحكمة مع احداث الاسبوع الماضي.
= لعدم اكتمال النصاب .. مجلس النواب يخفق بعقد جلسته , ويؤجلها الى الخميس المقبل.
= ذي قار تسجل حالتي وفاة بالفطر الاسود , والصحة تكشف عن مسببات المرض.
= بعملية نوعية.. الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول داعشي خطير في سوق الانبار.
= تلويح نيابي باستجواب عدة مسؤولين حكوميين , والضغوط السياسية تحول دون محاسبة حيتان الفساد.
= ذي قار تسجل حالتي وفاة بالفطر الاسود , والصحة تكشف عن مسببات المرض.
= بعملية نوعية.. الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول داعشي خطير في سوق الانبار.