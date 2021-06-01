شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو ترحب بامتناع واشنطن عن فرض عقوبات على "نورد ستريم2" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية الثلاثاء، أن الكرملين رحب بقرار الولايات المتحدة الامتناع عن فرض عقوبات على خط أنابيب "نورد ستريم 2" للغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف قوله، إن "روسيا لا تخطط للتوقف عن إرسال الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا"، مضيفاً أن الكرملين "يتوقع زيادة في إمدادات الغاز الروسي إلى القارة".

ويشكل هذا المشروع هاجساً لأوكرانيا منذ إعلانه، وفي نهاية مايو/أيار الماضي، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الروسي - الألماني، سيشكل "انتصاراً" لموسكو.

وغداة قرار واشنطن التخلي عن بعض هذه العقوبات، قال زيلينسكي حينها، إن "هناك مجازفة كبيرة" في "رفع الولايات المتحدة العقوبات" المتعلقة بهذا المشروع، وأضاف أن ذلك سيكون "هزيمةً للولايات المتحدة وانتصاراً جيوسياسياً خطيراً لروسيا".

وتعارض أوكرانيا خط أنابيب "السيل الشمالي 2" (نورد ستريم 2) لأنه يتجاوزها لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى أوروبا، ومع بدء تشغيله، ستخسر كييف عائدات كبيرة من رسوم مرور الغاز.

ويرى معارضو المشروع أن استكمال خط الأنابيب يعني التخلي عن كييف حليفة الغرب التي واجهت هجمات روسية، لا سيما مع ضم شبه جزيرة القرم والحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.

أما مؤيدوه، وعلى رأسهم ألمانيا، فيعتبرون أنبوب الغاز الثاني الذي يمر عبر بحر البلطيق، مشروعاً تجارياً لا ينبغي أن يكون موضوعاً خاضعاً لاعتبارات سياسية.