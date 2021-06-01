شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمريكية تسلم الأفغان قاعدة «باغرام» العسكرية خلال 20 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - أ ف ب

أعلن مصدر أفغاني، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية ستعيد قاعدة «باغرام» العسكرية إلى كابول بحلول 20 يونيو/ حزيران الجاري، في مرحلة جديدة للانسحاب السريع من أفغانستان.

وقال المسؤول الأفغاني الذي رفض كشف هويته: «من المقرر أن تستغرق عملية الاستعادة حوالى عشرين يوماً، لكن قد تكون هذه الفترة أطول أو أقصر».

وأكد متحدث باسم القوات الأمريكية رافضاً الكشف عن هويته: «سنعيد قاعدة «باغرام» الجوية، لكن ليس لدي أية تفاصيل أو جدول زمني حول ذلك».

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2500 جندي متمركزين في الأراضي الأفغانية، ومن المرجح انسحابهم خلال الصيف.

وتعد قاعدة «باغرام» العسكرية، الواقعة على بعد 50 كم شمال شرق كابول في مقاطعة «باروان» أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.

وكانت «باغرام» مركز اعتقال، وتعرضت غالباً للتنديد من منظمة العفو الدولية التي تحدثت عن «مراكز تعذيب» في مستودعاتها.

وتعثّر الحوار بين الأطراف الافغانية الذي بدأ في سبتمبر / أيلول المقبل، وكان من المقرر أن يواكب الانسحاب الأمريكي الجاري «بوتيرة ثابتة» بحسب البنتاغون.

ودعت الولايات المتحدة والأوربيون في مطلع مايو/أيار الماضي الحكومة الأفغانية و«طالبان» إلى استئناف الحوار بشكل «فوري» و«من دون شروط مسبقة»، وحذرت الولايات المتحدة والأوربيون من استخدام «طالبان»: «عملية انسحاب القوات كذريعة لتعليق عملية السلام»،

لكن ميدانياً واصل المتمردون هجماتهم، لا سيما في الجنوب وفي محيط كابول، إذ احتلوا مناطق عدة، وأحياناً من دون قتال أمام جيش منهك، ما أدى إلى فرار عشرات آلاف المدنيين، وفقاً للأمم المتحدة.