شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: هناك أطراف حاولت جرّ العراق إلى المجهول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي:

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته امتلكت الإرادة في اتخاذ القرارات، والجرأة في الإصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها.

وقال الكاظمي، في كلمة له خلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثلاثاء، «مرت سنة صعبة على عمر الحكومة، تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها، ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الأخرى».

وتابع، «شهد الأسبوع الماضي أحداثاً تم التعامل معها بحكمة. كان هناك من حاول أن يجرنا إلى المجهول، لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا. ثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية».

وشدد الكاظمي أنه «على الوزارات متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم بإصدارها، ومراقبة من يعرقل تلك القرارات والنزول للدوائر لمتابعة عملها، كذلك يجب العمل بكل جدية لتذليل العقبات أمام المشاريع والبحث الدائم عن الحلول؛ ليتم التأسيس إلى وضع صحيح للبلد».

ورأى أن «هذه الحكومة امتلكت الإرادة في اتخاذ القرارات، وامتلكت الجرأة والإرادة في الإصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها، وأيضاً قلة الأدوات الفاعلة في الوزارات، التي يجب أن يكون هناك عمل لتطويرها».

الإصلاح الاقتصادي

من جانب آخر أكد الكاظمي تصميم العراق على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «الكاظمي استقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له».

وأضاف البيان، أنه «جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق، والاتفاق على السبل الكفيلة لإعادة تفعيلها».

وأكد الكاظمي، على «تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة»، مبيناً أن «الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة إلى الاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي».