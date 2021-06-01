بريطانيا تسجل صفر وفيات من كورونا للمرة الأولى منذ يوليو

لندن - أ ف ب

لم تسجل السلطات الصحية البريطانية، الثلاثاء، أي وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، علماً أن المملكة المتحدة لا تخفي قلقها من ارتفاع عدد الاصابات المرتبطة بمتحور «دلتا».

وأظهرت آخر حصيلة رسمية أن البلد، الأكثر تضرراً في أوروبا مع ما مجموعه 127 ألفاً، و782 وفاة، أحصى، الثلاثاء، 3165 إصابة جديدة (العدد الاجمالي بات يناهز 4.5 مليون إصابة) في زيادة مقارنة بالأسبوعين الماضيين.