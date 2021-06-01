شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يفوز ببطولة المؤسسات للكرة وشرطة رأس الخيمة وصيفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات النسخة الأولى من بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم التي نظمتها جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بالصالة الرياضية المغطاة والتي أقيمت خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو بمشاركة 9 فرق على مستوى الإمارة، بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والعقيد ركن عبد الله أحمد بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة وعدد من كبار الشخصيات الممثلين عن الدوائر الحكومية بالإمارة،

وشهد اليوم الختامي للبطولة مباراتين جمعت الأولى دائرة المحاكم مع جلفار للأدوية لتحديد المركز الثالث واستطاع فريق جلفار الحصول على المركز الثالث، وجاءت المباراة النهائية التي جمعت فريقا شرطة رأس الخيمة مع فريق الدفاع المدني والتي شهدت قوة وإثارة طيلة المباراة استطاع من خلالها الدفاع المدني الفوز وحصد اللقب بالمركز الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لشرطة رأس الخيمة.

وكرم الشيخ محمد بن كايد القاسمي الفرق الثلاث الفائزة بالكؤوس والدروع التذكارية لكافة الجهات المشاركة في البطولة.

وأشاد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجهود المبذولة لإقامة البطولة وبالفرق المشاركة بصفة عامة وبعناصر فريق شرطة رأس الخيمة بصفة خاصة لما قدموه من مستوى مميز ونتائج إيجابية خلال فترة البطولة، وأكد دعم قائد عام شرطة رأس الخيمة اللامحدود لمثل تلك المبادرات والبرامج الرياضية المحلية التي تهدف إلى خلق جسر من التواصل بين الشركاء مع جميع المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.