شكرا لقرائتكم خبر عن صوت والدته الراحلة منبّه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: ضمياء فالح

سمع إدوارد موريش (41 عاماً) من ليدز ويقيم حالياً في هامبشير البريطانية صوت والدته الراحلة في تسجيل منبّه عمره 23 عاماً عثر عليه ضمن حاجياته المهملة في مرآب المنزل. وقال موريش:«عندما التحقت بالجامعة عام 1998 أعطتني والدتي المنبّه الذي يستخدم تقنية التسجيل فقلت لها سجلي ما تريدين فصرخت«انهض إدوارد». هذا هو التسجيل الوحيد لصوت أمي منذ رحيلها في 2006، لحسن الحظ سمع أولادي (9 و11 عاماً) صوت جدتهما». وبعد نشر إدوارد الفيديو في «تويتر» رد مصنع المنبّه توم لاوتن:«يا إلهي هذا رائع، كان هذا أول اختراع لي، Wakeyoo». المنبّه صمد سنوات دراسته العلوم والتكنولوجيا في مانشستر وعامين آخرين في لندن و8 سنوات في هارو و10 سنوات في منزله الحالي. وأضاف إدوارد:«لا شيء يدفعك للنهوض صباحاً أكبر من صوت أمك، سأضعه بجانب سريري حتى إذا أراد أولادي إيقاظي يوقظوني بصوت والدتي».