«الشارقة لتنمية الصادرات» يسعى لفتح أسواق جديدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يروّج للمنتجات الصناعية المحلية لزيادة الخارطة التصديرية

دعم الصادرات الوطنية الغذائية خلال المشاركة في «أنوجا»

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مركز الشارقة لتنمية الصادرات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن أجندة الأنشطة التي سينظمها خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، التي تشتمل على تنظيم بعثات تجارية والمشاركة في عدد من المعارض المحلية والعالمية، في إطار أهدافه الرامية إلى الترويج للمنتجات الصناعية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وواعدة أمام الأعضاء المنتسبين للغرفة، بما يتيح لهم تطوير أعمالهم الخارجية وزيادة صادرات الإمارة من المنتجات الوطنية.

ويستعد المركز لإرسال بعثة تجارية في شهر سبتمبر المقبل إلى جمهورية روسيا الاتحادية للمشاركة بوفد يضم مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المنتسبين للغرفة، بهدف العمل على تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية واكتشاف أسواق جديدة واعدة، والترويج للصناعات المحلية خارج الدولة ورفع نسب التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين الشارقة وروسيا، إلى جانب تطوير علاقات الغرفة مع نظرائها وغيرها من الجهات المعنية بشؤون التجارة والاستثمار في العاصمة موسكو.

كما تتضمن أجندة المركز خلال الأشهر المقبلة المشاركة في معرض الأغذية العالمي «أنوجا» بألمانيا المزمع إقامته في التاسع من شهر أكتوبر المقبل، حيث يهدف المركز من خلال هذه المشاركة إلى دعم وتعزير الصادرات الوطنية الغذائية وتسويقها في واحد من أضخم المعارض في قطاع الأغذية في أوروبا والعالم، ويشارك المركز أيضاً في معرض «سيال الشرق الأوسط» الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل.

خطوة مهمة

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذه الأنشطة التي أعلن عنها المركز تعد خطوة مهمة لصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة ممثلة في مركز الشارقة لتنمية الصادرات على تعزيز آليات التعاون مع كافة الدول الصديقة والشقيقة بما يدعم وينمي صادرات الإمارة لكافة دول العالم، ويعكس استراتيجية الغرفة الرامية إلى إبراز قدرات ومقومات قطاع الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات، الذي يتسم بالانفتاح الاقتصادي والتجاري وبوجود بيئة استثمارية مشجعة لرؤوس الأموال والشركات.

بيئة مطورة للصادرات

ولفت العوضي إلى أن مركز الشارقة لتنمية الصادرات لعب دوراً رئيسياً منذ تأسيسه في العام 2015 في توفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية من خلال مجموعة الخدمات المتنوعة التي يقدمها لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة، للعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية، عبر توفير حلول ووسائل تصديرية والاستفادة من قواعد البيانات المتكاملة بما يسهم في رفع المعرفة التصديرية، وإيجاد ضمانات الائتمان والدعم الفني للصادرات، مشيراً إلى أن المركز بإشراف مباشر من غرفة الشارقة يسعى دائماً إلى الإسهام في الترويج والتسويق للصادرات ذات الجودة والقيمة المضافة، وتوفير الوسائل الفنية والآليات المساندة والمحفزة للقطاع الخاص في إطار التعاون المثمر مع الشركاء والأعضاء والجهات المختصة داخلياً وخارجياً.

«إكسبو 2020 دبي»

وأكد عبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن المركز سيمثل غرفة الشارقة في «إكسبو دبي 2020»، حيث سيعمل من خلال هذا الحدث الأضخم عالمياً على إتاحة فرص جديدة للشركات المحلية في إمارة الشارقة ولأعضاء ومنتسبي الغرفة والمركز، إلى جانب الاضطلاع بدور محوري في إنشاء روابط تعاون جديدة مع مجتمعات الأعمال العالمية، فضلاً عن إبراز مزايا ممارسة الأعمال داخل إمارة الشارقة وما تتميز به من بيئة استثمارية رائدة.

خارطة تصديرية

ولفت شطاف إلى أن إرسال بعثة تجارية إلى جمهورية روسيا والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، يأتي في إطار السعي الدائم للعمل مع الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين على تنويع وتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دولياً، ورفع كفاءتها وزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، بما يحقق الأهداف المنشودة التي يعمل المركز على تحقيقها نحو إيجاد خارطة تصديرية للأسواق المستهدفة من أجل الإسهام في خلق فرص لتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، وتعزيز قطاع التصدير وتنويع مصادر الدخل في الإمارة واستثمار مواردها الطبيعية في تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة.