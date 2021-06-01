«الشرق الأوسط لصيانة الطائرات» يناقش التوقعات والاستراتيجيات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت شبكة «أفييشن ويك» بالتعاون مع مجموعة «تارسوس»، المسؤولة عن تنظيم معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، عن قائمة المواضيع الرئيسية وبرنامج الفعاليات المجانية التي ستتضمنها نسخة المعرض لعام 2021.

وينطلق المعرض هذا العام بين 15 و16 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيضم منصة «جو لايف ثياتر»، التي تقدم سلسلة فعاليات يُشارك فيها أكثر من 25 متحدثاً خبيراً في القطاع على مستوى المنطقة. وستركز العروض التوضيحية والجلسات الحوارية ودراسات الحالة خلال المعرض على مواضيع مهمة عديدة، منها الاستدامة وجهود التعاون والتحول الرقمي والتحديات على صعيد القوى العاملة. وسيحظى جميع الزوار بفرصة مُتابعة المحتوى المجاني في قاعة المعرض، ما يتيح لهم اختبار تجربة تمزج بين التواصل البنّاء والتعلم تحت سقفٍ واحد.

وقال تيم هاوز، المدير الإداري لشركة «تارسوس إيروسبيس»: يسعدنا أن نشهد مشاركة عدّة شركات طيران محلية وإقليمية في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في دورته التي تأتي بعد الفترة العصيبة غير المسبوقة التي مر بها القطاع والتي ترافقت بتغيّرات وتحديات صعبة بكل المقاييس. ويُعد المعرض واحداً من أوائل الفعاليات المباشرة لقطاع الطيران الإقليمي منذ أزمة «كوفيد-19» ونتطلع لاستقبال قادة وخبراء صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لمُناقشة المشاريع الحالية والفرص المستقبلية.

وقالت ليديا جانو، المديرة الإدارية لشؤون الفعاليات في شبكة «أفييشن ويك»: يستضيف المعرض مجموعةً من المتحدثين المرموقين ممن يمثلون شركات الطيران والتصنيع، لمُناقشة التوقعات والاستراتيجيات المُرتبطة بعمليات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ودور التحول الرقمي في هذا المجال. وتحمل هذه المواضيع أهمية كبيرة خاصة مع إعداد القطاع خطط مرحلة ما بعد أزمة «كوفيد-19» ويسعدنا المشاركة في تنظيم هذا المعرض الذي يوفر لجهات القطاع منصة تسمح لهم بالتعمق في تلك المواضيع والاستفادة من تجربة تعلم فريدة تسهم في توسيع خبراتهم.

وسيُتاح لزوار المعرض الاطلاع على مجموعة من المواضيع المهمة واستقاء الآراء المعمقة خلال دراسات الحالة وجلسات الحوار الرئيسية التي يُديرها نخبة من خبراء ومختصي القطاع. ويشمل ذلك: استكشاف دور الجهات المستقلة في القطاع والمشهد المستقبلي العام وأهمية جهود التعاون ومعلومات وتحليلات شركات الطيران حول استراتيجياتها وأولوياتها.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: منصور بنبهان، مدير أنظمة الترفيه الجوي والتقنيات الجديدة في قسم المشاريع الهندسية لدى شركة طيران الإمارات وفريزر كوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة (جورامكو) وفريدريك دوبون، نائب الرئيس لشؤون المبيعات الفنية وخدمة العملاء في الاتحاد للطيران للهندسة وكاشف خالد، المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي وشيفانثا ويراسيكيرا، رئيس قسم العمليات الهندسة والصيانة في الخطوط الجوية السريلانكية.

وقال فريزر كوري: يسعدني تمثيل الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وستتيح لي هذه الفرصة التواصل بشكلٍ مباشر مع زملائي في القطاع، لمناقشة نجاحاتنا في التغلب على تداعيات أزمة كوفيد-19، واستعراض الخطوات والأساليب الفريدة التي قمنا بتطبيقها لضمان استمرارية أعمالنا خلال الأزمة.