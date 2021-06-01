شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاقتصادية» تتيح لـ888 مصنعاً استخدام «صنع في أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن السماح بوضع وسم «صنع في أبوظبي» على كل الرخص الصناعية الصادرة للمصانع عن الدائرة، بهدف الترويج للمنتجات المحلية المصنعة في إمارة أبوظبي، بما يعزز تنافسيّتها ويرفع من إقبال المستهلكين عليها، ويجعلها ضمن اختياراتهم المفضلة التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأصدر المكتب تعميماً إلى أصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في الإمارة بشأن السماح باستخدام علامة «صنع في أبوظبي» ضمن منتجاتها المصنعة وفق الدليل الإرشادي للعلامة، بما يضمن تطبيقها بشكل سليم وواضح وبارز في المنتج.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة، إن حملة صنع في أبوظبي التي تنفذها الدائرة تهدف إلى تشجيع أصحاب المنشآت المصنعة، وتحفيزهم على وضع العلامة التجارية المعتمدة للحملة على كل منتجاتهم بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي، ودعم المصنّعين على مستوى إمارة أبوظبي، ويمنحه قيمة مضافة عبر استخدام شعار الحملة على المنتجات المحلية المصنّعة في أبوظبي.

وأوضح أن الحملة تستهدف وضع علامة «صنع في أبوظبي» على 3340 منتجاً محلياً لنحو 888 مصنعاً في أبوظبي يبلغ إجمالي قيمتها الاستثمارية 369.32 مليار درهم، موزعة على 678 مصنعاً في منطقة أبوظبي، و181 مصنعاً في العين، و29 مصنعاً في منطقة الظفرة.

وأشار وكيل الدائرة إلى أن حملة صنع في أبوظبي تستهدف تعزيز هوية المنتج المحلي لإمارة أبوظبي، حيث بدأت من خلال إبراز شعارها في منافذ البيع الرئيسية على مستوى أبوظبي بالتزامن مع الحملة الترويجية والتوعوية التي تشمل إنشاء حساب خاص عبر «إنستجرام»، لنشر رسائل التوعية بأهدافها وتنفيذ حملة إعلامية ودعائية واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد حرص «اقتصادية أبوظبي» على دعم المصنّعين المحليين وتشجيعهم على توسيع أعمالهم واستثماراتهم ضمن مختلف قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها، لما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين وتشجيع ريادة الأعمال في أبوظبي.

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة إنه يمكن لأصحاب المنشآت الصناعية طباعة الرخصة الصناعية الموسومة بعلامة «صنع في أبوظبي» من الملف الشخصي المسجل ضمن الخدمات الإلكترونية المتوفرة في موقع الدائرة https://www.added.gov.ae.

وأشار إلى أن الدائرة أصدرت دليلاً إرشادياً للهوية الإعلامية الخاصة بعلامة «صنع في أبوظبي» لتوضيح الكيفية الصحيحة لتطبيق الشعار على المنتجات بشكل سليم وواضح وبارز. ولفت إلى قيام المكتب بتطبيق بعض التغييرات على نموذج الرخصة الصناعية، لتتلاءم مع المتغيرات، ولتحديث الشكل والمحتوى بما يتناسب مع المستجدات والمبادرات التي تم إطلاقها.

وأفاد بأن مكتب تنمية الصناعة يعكف على وضع آلية واضحة لكيفية استخدام شعار «صنع في أبوظبي» على المنتج المحلي عبر خدماته الرقمية التي يقدمها من خلال موقع مركز أبوظبي للأعمال، بما يسهّل على أصحاب المنشآت الصناعية فرصة الحصول على العلامة ووسمها بالمنتج المحلي الأمر الذي يسهم في انتشار العلامة، ويعزز من ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي.

وأوضح أن الحملة تتيح لجميع المصنّعين في إمارة أبوظبي، فرصة استخدام العلامة وعرضها على مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز جهود الترويج لانتشار المنتج المحلي للإمارة، بما يعزز من سمعته ضمن السوق المحلية، ومنها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشاد بمستوى التفاعل والاهتمام الكبير مع حملة «صنع في أبوظبي» التي أطلقتها الدائرة مؤخراً، الأمر الذي أسهم في تعزيزها من خلال السماح باستخدام العلامة كوسم ضمن الرخصة الصناعية للمنشأة، وكذلك تطبيقها على المنتج المحلي وفق دليلها الإرشادي. (وام)