شكرا لقرائتكم خبر عن ضرر في ذراع محطة الفضاء الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
1 يونيو 2021
19:48 مساء
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تعرضت الذراع الروبوتية لمحطة الفضاء الدولية لضرر واضح جراء اصطدامها بإحدى النفايات الفضائية التي تدور في فلك الأرض. ورصدت وكالة الفضاء الكندية الضرر في الذارع أثناء فحص روتيني في 12 من مايو/ أيار الماضي، ورغم الضرر تواصل الذراع عملها. وتوجد في مدار الأرض أكثر من 27 ألف قطعة نفايات كبيرة، وعدد أكبر من القطع الصغيرة التي لا يمكن تعقبها، وتسبب أضراراً بالغة لمحطة الفضاء الدولية، بين حين وآخر، وهي من بقايا الصواريخ، أو مخازن الوقود، أو البطاريات المنفجرة.
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