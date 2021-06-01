برعاية محمود عباس.. مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل بالقاهرة الأسبوع المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد التليفزيون المصري بأن مصر دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني، والاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أرسل مؤخراً وفداً أمنياً إلى الأراضي الفلسطينية برئاسة الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة.

وأجرى كامل عدد من اللقاءات بهدف تحقيق الأهداف المذكورة من إرسال الوفد الأمني في إطار متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودعم إعمار القطاع.

وقبل زيارته إلى قطاع غزة، التقى رئيس جهاز المخابرات العامة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وعقب ذلك، زار كامل بزيارة غزة للمواقع المقترحة للبدء في إعادة إعمار القطاع.

ومؤخراً، رعت مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من مايو الماضي أسفرت عن سقوط أكثر من 250 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.