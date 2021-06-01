كورونا وغيبوبة وسرطان!.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لـ حسن نصرالله.. ولبنانيون يؤكدون: حزب الله يوزع الماء و الخبز بنية شفائه

الشارقة - اميمة ياسر -

تداولت وسائل إعلامية خلال الساعات الماضية أنباء عن تدهور الحالة الصحية لحسن نصرالله، أمين عام تنظيم حزب الله اللبناني.

وزعمت الوسائل الإعلامية بأن هناك أنباء تفيد بدخول حسن نصرالله في غيبوبة، وأن حالته الصحية باتت خطيرة.

وأكد ناشطون لبنانيون أنباء تدهور حالة نصرالله الصحية، حيث قاموا بنشر صوراً لبعض المحلات تقوم بتوزيع الخبز والماء مجاناً بنية شفاء أمين عام حزب الله مطالبين بالدعاء له.

في الوقت ذاته، نقلت وسائل إعلامية عن مصادر لها نفيها صحة الأنباء المتداولة عن تدهور صحة حسن نصرالله، مشيرة إلى أنه يعالج حالياً من حساسية والتهاب رئوي غير خطير.

وفي آخر ظهور تليفزيوني له في الـ من 25 من مايو الماضي، بدت علامات التعب الشديد على حسن نصرالله، عندما ألقى كلمة في ذكرى ما يسمى ”عيد المقاومة والتحرير“ التي سعى من خلالها إلى استغلال انتصار المقاومة في غزة.

وظهر نصرالله خلال كلمته، مرهقاً للغاية، وكان يلهث ويضطر للسعال باستمرار بين كل جملة وأخرى، كما أنه توقف عدة مرات لشرب المياه والتقاط الأنفاس خلال الكلمة، واعتذر عن سعاله المتكرر عدة مرات.

وأثار ظهور حسن نصرالله بهذا الشكل تساؤلات المؤيدين له عن حالته الصحية، حيث غابت الحماسة في خطابه الأخير والذي عُرف عنه في مثل هذه المواقف.

وغرّد الكاتب الصحفي قتيبة ياسين علق على تلك الأنباء قائلاً: ”في الضاحية الجنوبية يوزعون الخبز والماء ويطلبون له الشفاء.. يبدو أن سيدهم مريض وهو الآن بأمس الحاجة لدعائكم“.

وقال المغرد علي الزمامي الدوسري: ”#حسن_نصر_الله أصاب #كورونا ودخل في غيبوبة وهو في العناية الفائقة، كما أنه يتلقى العلاج من السرطان وقد قام #حزب_الله بتوزيع الماء و الخبز بنية شفائه في #الضاحية_الجنوبية في #لبنان“.

كما علّق الصحفي ياسين سالم على تلك الأنباء قائلاً: ”#حسن_نصرالله يعاني من ضيق تنفس شديد، ويرقد في العناية المركزة،، هل يتنفس #لبنان بعد موته؟“.