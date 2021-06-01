سد النهضة .. «عمرو موسى» يدعو إلى استكمال مشروع «قناة جونقلي» في السودان

الشارقة - اميمة ياسر - اعتبر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن قضية سد النهضة أحد العنواين الفرعية في خطة كبيرة.

وقال موسى في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على تلفزيون "إم بي سي"، نسمع عن 4 سدود ستقام على نفس النهر في إثيوبيا، ويعتبر سد النهضة (الأوطى- الأقل ارتفاعا) بينها".

وأكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية على خطورة ملف المياه وسد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تستطيع الوصول إلى أبعد مدى لصد أي ضرر محتمل على الشعب.

ودعا عمرو موسى إلى "السيطرة على الأمر بدلا من الدخول في حرب مصالح"، مؤكدا أنه "مطمئن إلى الحركة التي تتم إلى الآن في سد النهضة".

وأشاد موسى بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، معتبرا أنها كانت على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية مهتمة ومنغمسة في ملف سد النهضة، وتؤدي دورها على الوجه الأكمل، مطالبا بعدم إحداث لغط حول جهود القيادة.

ودعا عمرو موسى إلى استكمال مشروع قناة جونقلي في السودان بالتعاون مع مصر، من أجل تقليل كميات المياه المهدرة.

كانت وزارة الخارجية المصرية، ردت أمس الاثنين، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي قال إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة.