جبهة شباب الصحفيين المصريين تفتح النار على ناشط السبوبة المصري حسام بهجت

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

فتحت جبهة شباب الصحفيين المصريين النار على ناشط السبوبة المدعو حسام بهجت الذي صدعنا كذبًا وزوار بشعارات وهمية وخطب رنانة وتمثيليات مكشوفة بحثا عن تحقيق مصالح شخصية.



وأكدت الجبهة علي أن الشعب المصري العظيم واعي وكان زمان منخدع فيكم.لكن دلوقتي عارف حقيقتكم.عارف أنتم بتعملوا كدة لية.. علشان بتحلموا بأن إللي نجحتم فية زمان في خداع الشعب ممكن يتكرر مرة ثانية ولكن الشعب لن ينخدع مرة أخرى.

وال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:هل يستطيع حسام بهجت الرد على الأسئلة الثلاثة..هو أنت بتشتغل اية؟؟وبتجيب الفلوس منين؟والبذخ إللي أنت عايش فية مصدرة اية؟؟

وأضاف طوالة: إحنا نرد على السؤال دة وعارفين مصدر الفلوس دي اية لأن مصدرها الشعب كلة عارفه"الخيانة والعمالة"وهل أنتم فاكرين أن الشعب هيفضل ساكت على العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد؟؟