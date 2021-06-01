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روسيا.. ارتفاع في عدد الإصابات بكورنا خلال يوم واحد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا ملحوظا بأكثر من 9 آلاف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وسجل مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - 9500 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بـ 8475إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خمسة ملايين و 81 ألفا و417 اصابة وتسجيل / 372 حالة وفاة/ خلال آخر 24 ساعة /مقابل 339 وفاة أمس/ ما يمثل ارتفاعا في الوفيات ، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 121 ألفا 873 حالة وفاة ، و تماثل 8994 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و693 ألفا و 579 مريضا .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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