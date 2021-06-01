شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على إرهابي مسؤول عن إدخال العجلات المفخخة إلى بغداد والأنبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت قوة أمنية عراقية في كمين نصبته بمدينة الرمادي -مركز محافظة الأنبار- غرب العراق اليوم القبض على مسؤول إدخال العجلات المفخخة وناقل عوائل إرهابيي داعش إلى سوريا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن قوة أمنية تمكّنت في عملية نوعية استباقية استخبارية من القبض على أحد الإرهابيين الخطرين في منطقة سوق الرمادي.

وأشارت إلى أن الشخص المذكور كان يتولى مهمة إدخال العجلات المفخخة إلى محافظتي بغداد والأنبار, ونقل عوائل الدواعش إلى سوريا بالتعاون مع شقيقه.