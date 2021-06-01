شكرا لقرائتكم خبر عن 16 طائرة صينية تخترق المجال الجوي الماليزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الجيش الماليزي اليوم الثلاثاء، 16 طائرة عسكرية صينية، بالتحليق بالقرب من مجالها الجوي، بعد أن دخلت ما أطلق عليه "المنطقة البحرية الماليزية" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت القوات الجوية الملكية الماليزية في بيان لها إن "سلاح الجو الملكي الماليزي يؤكد على اكتشاف 16 طائرة تابعة للقوات الجوية لـ /جيش التحرير الشعبي/ دخلت المجال الجوي لـ /للمنطقة البحرية الماليزية/، وكانت تحلق بالقرب من مجالنا الجوي".

وأضافت القوات الجوية الملكية الجوية أنها أرسلت طائرات استطلاع "لإجراء تعرف بصري" على الطائرات الصينية، التي قالت إنها روسية الصنع من طراز /إليوشن إل76-" وطائرة صينية من طراز "شيان واي20-"، وهي "طائرة نقل إستراتيجي... قادرة على القيام بمهمات متنوعة"، بحسب ما قاله سلاح الجو الملكي الماليزي.