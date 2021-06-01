شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: مصممون على الإصلاح الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، إضافة إلى بحث مشاريع البنك الدولي المتعثرة في العراق والسبل الكفيلة بإعادة تفعيلها.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء تصميم بلاده على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي رغم كل التحديات، والاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي.