شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 هزة بركانية.. كارثة انسانية في انتظار 350 ألف شخص بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من حالة طوارئ شديدة، بعد إخلاء مدينة جوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية - التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة والتي تقع بالقرب من ثوران البركان - بصورة جزئية.

وقالت جاكي كيجان، رئيسة مكتب المفوضية في جوما، إن "التقديرات تشير إلى احتياج نحو 350 ألف شخص إلى مساعدات إنسانية بصورة ملحة".

وأضافت أن المدينة شهدت حدوث أكثر من 1000 هزة بعد ثوران البركان، مما أدى إلى تدمير عدة منازل.