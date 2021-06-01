«هيومن رايتس ووتش» تتهم الحوثيين بمنع التلقيح في مناطق سيطرتهم

01 يونيو , 2021

اتهمت منظمة ​هيومن رايتس ووتش​ ​الحوثيين​ في ​اليمن​ بمنع التطعيم في إطار مكافحة وباء كوفيد-19 في مناطق سيطرتهم رغم ارتفاع عدد الإصابات.

وأشارت المنظمة في بيان الى أن قيادة الحوثيين "تحجب المعلومات حول مخاطر ​فيروس كورونا​ وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وتابعت: "لم تصل أي لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. على سلطات الحوثيين اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس".

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج "القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للّقاحات يهددان حياة اليمنيين. التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية".