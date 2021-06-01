01 يونيو , 2021
أفادت صحيفة "إسبريسو" الأسبوعية الإيطالية، مساء الاثنين، بأن جيوفاني بروسكا، أحد أشهر رجال العصابات الصقلية، قد أُطلق سراحه بعد أن قضى 25 عاما في السجن.
وأكد عدد من وسائل الإعلام المحلية والدوائر القضائية والاستقصائية الإيطالية الأنباء التي كشفت أن بروسكا، البالغ من العمر 64 عاما، قد غادر لتوه سجن "ريبيبيا" الشهير.
وحوكم بروسكا بتهمة تنفيذ تفجير على الطريق السريع أسفر عن مقتل القاضي المناهض للمافيا جيوفاني فالكون مع زوجته وثلاثة من حراسه الشخصيين في 23 مايو 1992.
وتورط بروسكا في العديد من الجرائم الدموية، غير أنه بعد فترة وجيزة من اعتقاله في عام 1996، بدأ يتعاون مع المحققين وقدم معلومات قيمة سهلت اعتقال وإدانة أعضاء آخرين في المافيا.
ويلقب بروسكا بـ"الخنزير"، و"الجلاد"، و"الجزار"، كما يتم تداول أنباء تفيد بأنه قتل ما بين 100 و200 شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا.. إطلاق سراح أحد أخطر زعماء المافيا الصقلية بعد قضائه 25 عاما في السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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