الحلبوسي وتولر يناقشان ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير الأمن الانتخابي

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأمريكي لدى بغداد، ضمان نزاهة الانتخابات العراقية المقبيلة، وتوفير الأمن الانتخابي.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، السفير الأمربكي لدى العراق ماثيو تولر، لمناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز استمرار التعاون الأمني، ومواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ودعم العراق في المجالات كافة وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار".



كما ناقش اللقاء، بحسب البيان، "الانتخابات المبكرة، وضرورة ضمان نزاهتها وتوفير الأمن الانتخابي لخلق بيئة آمنة ومستقرة، من أجل حماية إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، كذلك أهمية قرار تجديد تكليف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ودورها في الرقابة على الانتخابات، لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من أجل مشاركة واسعة في الانتخابات".

