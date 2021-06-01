سبع دول اوروبية تبدأ في اصدار 'الشهادات الخضراء'

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن بلغاريا والتشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا قد شرعت في إصدار شهادات التطعيم الأوروبية الأولى، اعتبارا من اليوم 1 حزيران، فيما هناك دول أخرى قررت عدم إطلاق الشهادة الرقمية إلا بعد إتمام عملية تفعيل جميع الوظائف الخاصة بها على أراضي هذه البلدان.وذكر البيان أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت إصدار الشهادات المذكورة من أجل استئناف رحلات آمنة بين الدول الأعضاء هذا الصيف، مؤكدا أن شهادة التطعيم - بنسختيها الورقية والرقمية - ستكون مجانا وآمنة، وأن وظيفتها هي توثيق تلقي حاملها تطعيما ضد "كوفيد-19" أو جاءت نتيجة فحصه سلبية، أو تعافى من العدوى.

ويتوقع أن يبدأ نظام "الشهادات الخضراء" بكامل طاقاته بحلول 1 تموز القادم، مع بدأ موسم العطل الصيفية في معظم دول الاتحاد الأوروبي.