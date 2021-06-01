في حديث نادر.. ماذا قال بوتين عن والدته؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب مختلف من شخصيته يظهره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحديث عن والدته، وهو الذي نادرا ما يتطرق إلى عائلته في الإعلام.

جاء ذلك خلال تهنئة قدمها بوتين لأسر روسية كبيرة بمناسبة اليوم العالمي لحماية الأطفال، متمنيا لهم السعادة والازدهار والصحة.

ووفق إعلام روسي، جرى في نهاية اللقاء المنعقد عبر الانترنت، منح وسام "المجد الأبوي".

وخلال اللقاء الافتراضي، استذكر بوتين والدته، قائلا: "كانت والدتي تعمل مربية في المستشفيات وحارس ليلي، من أجل رعايتي خلال النهار".

وأضاف: "لديكم الكثير من الأطفال، أعلم كم يحتاجون إلى جهد ووقت".

ومن النادر أن يتطرق بوتين إلى جوانب من حياته الشخصية، حيث كتب عشية الذكرى الـ70 للنصر على النازية، أي قبل 6 سنوات، مقالاً أماط فيه اللثام عن طفولته والظروف التي عاشها والداه وتفاصيل أخرى من ذكريات عائلته إبان "الحرب الوطنية العظمى".

وقبلها بسنوات، وتحديدا في 2011، نقلت وكالة "أنترفاكس" الروسية عن بوتين قوله: "كنا فقراء. اعتدنا أن نتناول الحساء والفطائر. لكن في أيام الأعياد والآحاد كانت أمي تحضر الفطائر المحشوة بالملفوف أو باللحم أو بالأرز أو بالجبنة البيضاء، اللذيذة جداً".

وحينها، أقر بوتين بأن والدته لم تكن تحبّذ رياضة الجودو ولم تغير رأيها إلا بعد أن زارها مدربه وأخبرها بأن ابنها بلغ مرتبة عالية فيها.

ومؤخر، شرّعت روسيا سلسلة من القوانين والأنظمة للتحفيز على الإنجاب.

وبدءا من 2020، تم رفع الحد الأدنى من الإعانات الحكومية التي تقدمها للمولود الأول والثاني، كما يشمل القانون الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لمجموعة من القوانين التي تخفض الأعباء الضريبية على هذه الأسر ومنحها امتيازات خاصة في القروض.