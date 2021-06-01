جانتس لنتنياهو: أمريكا الحليف الأهم لإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالترويجي لعلاقات إسرائيل والولايات المتحدة، إنه "كانت الولايات المتحدة وستظل الحليف الأهم لإسرائيل في الحفاظ على تفوقها الأمني في المنطقة، ولن يكون لإسرائيل شريك أفضل من واشنطن".

تصريحات جانتس، التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" جاءت بعد وقت قصير من حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول اتفاق إيران النووي مع واشنطن.



وقال بنيامين نتنياهو إنه سيختار إزالة التهديد النووي الإيراني في حال اضطر للاختيار بينه وبين الاحتكاك مع واشنطن.

وأضاف، في مراسم تنصيب رئيس جديد لجهاز الموساد، صباح اليوم الثلاثاء: "إذا اضطررنا إلى الاختيار - وآمل ألا يحدث ذلك- بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي، فإن إزالة التهديد الوجودي تتغلب".

ورد جانتس على ذلك قائلا: "إيران تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والسلام العالمي، إنها دولة تحرض على الإرهاب وتطور برنامجا نوويا يشكل خطورة على دولة إسرائيل..ومع ذلك، فإن إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة".

وتابع: "كانت الولايات المتحدة وستظل الحليف الأهم لإسرائيل في الحفاظ على تفوقها الأمني في المنطقة، ولن يكون لإسرائيل شريك أفضل من الولايات المتحدة..حتى لو كانت هناك خلافات، فسيتم حلها من خلال الحوار المباشر، خلف أبواب مغلقة، وليس بخطابات استفزازية يمكن أن تضر بأمن إسرائيل".

وأكد: "كانت الولايات المتحدة وستظل الحليف الأهم لإسرائيل، حيث تحمي أمن إسرائيل وتفوقها النوعي في المنطقة. إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صديقة حقيقية لإسرائيل، وليس لإسرائيل، ولن يكون لها شريك، أكبر من الولايات المتحدة، ولن يكون لها".

وقبل أسبوع، حث نتنياهو الولايات المتحدة الأمريكية على عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، في حينه، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إطار زيارة أجراها الأخير إلى إسرائيل لبحث تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم "الاتفاق النووي الإيراني".