رئيس وزراء فرنسا في تونس الأربعاء.. والتعاون يتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زيارة رسمية يستهلها رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، غدا الأربعاء، إلى تونس، تستهدف تعزيز التعاون الثنائي عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

ووفق بيان صدر، الثلاثاء، عن رئاسة الوزراء التونسية، تنعقد في إطار الزيارة، الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، والتي "تجسّد التعاون الوثيق بين البلدين لدعم مجالات التعاون الاقتصادي، ودفع نسق التنمية وتعزيز فرص استثمارية واعدة لخلق مواطن الشغل".

وتأمل تونس في أن يكون انعقاد الدورة الثالثة للمجلس "فرصة لتعزيز مجالات التعاون وإمضاء العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين".

وبحسب البيان نفسه، سيكون كاستيكس مرفوقا بوفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، وسيشارك في اللقاء الاقتصادي حول الرقمنة الذي ينظّمه "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة الأعراف) بحضور عدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية بالبلاد.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تُتوّج أعمال اجتماع المجلس بعدّة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتنمية والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتعتبر الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تعقدكل عامين، أحد أهمّ المواعيد الاقتصادية التي تجمع كبار المسؤولين ووفود رفيعة المستوى من كلا البلدين.

والعام الماضي، أجرى كل من الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي زيارات إلى فرنسا.

وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت حدتها مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتعطل دواليب الحكم بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة في البلاد.