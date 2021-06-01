رواد مواقع التواصل الإجتماعي يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى العميل المصري حسام بهجت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة شديدة اللهجة إلى العميل المصري حسام بهجت.



وقال النشطاء عبر تويتر "الشعب المصري العظيم واعي وكان زمان منخدع فيكم.لكن دلوقتي عارف حقيقتكم. عارف أنتم بتعملوا كدة لية.. علشان بتحلموا بأن إللي نجحتم فية زمان في خداع الشعب ممكن يتكرر مرة ثانية ولكن الشعب لن ينخدع مرة أخرى".

وتسائل النشطاء: هل يستطيع حسام بهجت الرد على الأسئلة الثلاثة.. هو أنت بتشتغل اية؟؟وبتجيب الفلوس منين؟ والبذخ إللي أنت عايش فية مصدرة اية؟؟

وتابع النشطاء: إحنا نرد على السؤال دة وعارفين مصدر الفلوس دي اية لأن مصدرها الشعب كلة عارفه"الخيانة والعمالة" وهل أنتم فاكرين أن الشعب هيفضل ساكت على العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد".