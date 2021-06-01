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دولة الإمارات تقدم 12.9 مليون جرعة من لقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 12.9 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 97,163 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 12,967,716 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 131.11 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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