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المملكة السعودية تسجل 1251 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 1251 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل 1251 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 451687 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1026 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 434439 حالة ولله الحمد.

 

وأكدت تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7377 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9871 والحالات الحرجة 1443 حالة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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