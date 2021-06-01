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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 1251 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل 1251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 451687 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1026 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 434439 حالة ولله الحمد.
وأكدت تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7377 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9871 والحالات الحرجة 1443 حالة.