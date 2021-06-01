شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفلسطينية : إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب جرائمها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي على دعس الطفل المقدسي جواد عباسي في بلدة سلون جنوب المسجد الأقصى، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية.



وعدت الخارجية في بيان صحفي، أن دعس الطفل عباسي جريمة نكراء ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، تعبر عن مدى تفشي ثقافة القتل والكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال وشرطتها.