شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تشدد القيود على الوافدين من دول منها ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قالت السلطات اليابانية الثلاثاء، إنها ستشدد القيود على الوافدين من بلدان منها أفغانستان وفيتنام وماليزيا وألمانيا وتايلاند، وستطلب منهم البقاء في مراكز حجر صحي تديرها الحكومة لعدد من الأيام فور الوصول.

وقال كاتسونوبو كاتو كبير المتحدثين باسم مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف بشأن سلالات متحورة من فيروس كورونا.

وسجلت ماليزيا 7105 إصابات جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة إلى 579462 حالة.

وبدأت ماليزيا الثلاثاء إغلاقاً عاماً لمدة أسبوعين في ظل زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19، كما شهدت البلاد زيادة قياسية في الإصابات والوفيات بالمرض يوم السبت، لكن الأعداد انخفضت منذ ذلك الحين.

كما سجلت الهند الثلاثاء أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ الثامن من أبريل/نيسان بعد رصدها 127510 إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . وسجلت الهند 2795 حالة وفاة جديدة.، كما أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28.2 مليون إصابة وعدد الوفيات 331895.