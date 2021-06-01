شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل ارتفاعاً في إصابات "كورونا" والهند انخفاضاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

سجلت ماليزيا 7105 إصابات جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة إلى 579462 حالة.

وبدأت ماليزيا الثلاثاء إغلاقاً عاماً لمدة أسبوعين في ظل زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19، كما شهدت البلاد زيادة قياسية في الإصابات والوفيات بالمرض يوم السبت، لكن الأعداد انخفضت منذ ذلك الحين.

كما سجلت الهند الثلاثاء أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ الثامن من أبريل/نيسان بعد رصدها 127510 إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . وسجلت الهند 2795 حالة وفاة جديدة.، كما أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28.2 مليون إصابة وعدد الوفيات 331895.

من جهتها سجلت روسيا الثلاثاء 9500 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 3669 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى خمسة ملايين و81417.

وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، إن 372 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس خلال نفس الفترة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 121873.

وفي إحصاء منفصل، قالت وكالة الإحصاءات الاتحادية إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل/نيسان 2020 إلى مارس/آذار 2021.

أما في ألمانيا، فأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الثلاثاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى ثلاثة ملايين و682911 بعد تسجيل 1785 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88595 بعد تسجيل 153 وفاة.