صورة حسناء تكبد مديراً عربياً 34 ألف درهم

دبي: محمد ياسين

نظرت محكمة الجنايات في دبي، قضية اتهم فيها إفريقيان، بالاشتراك مع آخرين هاربين بسرقة 34 ألف درهم من مدير عربي بعد استدراجه إلى غرفة داخل فندق بصورة فتاة حسناء عبر برنامج «ميت مي» للتواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل الواقعة التي دارت أحداثها في إحدى غرف فندق في دبي، حين تقدم مدير عربي (40 عاماً) ببلاغ بتعرضه للسرقة من قبل عصابة إفريقية استدرجته بصورة فتاة ترغب في التعرف إليه، وحسب إفادة المجني عليه في التحقيقات فقد توجّه إلى أحد الفنادق لمقابلة الفتاة بعد طلبها مقابلته، وفور صعوده إلى غرفتها في الفندق لم يجد صاحبة الصورة المزيفة، وفوجئ بـ 6 أشخاص من الجنسية الإفريقية، ثلاث نسوة وثلاثة رجال، يعتدون عليه، ويشلّون حركته، وقام أحد الرجلين بسرقة محفظته وفيها 4 آلاف درهم، وبطاقة بنكية تمكنوا من الحصول على رقمها السري.

وذكر المجني عليه أن المتهمين احتجزوه حتى تمكنوا من سحب 30 ألف درهم من بطاقته، ومن ثم فروا من الفندق.

وحسب أوراق القضية، تم القبض على اثنين من المتهمين اقرّا بالاشتراك مع آخرين هاربين، في العديد من الجرائم بالأسلوب الإجرامي نفسه، فأمرت المحكمة باستمرار حبسهما على ذمة القضية.