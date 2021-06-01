شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد زيدان يؤكد أهمية دور معهد تكنولوجيا المعلومات فى تدريب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية دور معهد تكنولوجيا المعلومات، فى تدريب الشباب المصرى من أجل تأهيله للتشغيل فى الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والهندسة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال تفقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى مقر مدينة المعرفة، بحضور هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد البرلماني علي أهمية توضيح دور المعهد للرأى العام، مشيرا إلى أهمية عقد اجتماع داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة أبراز العوائد الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية لمدينة المعرفة.

وضم الوفد البرلماني، برئاسة النائب أحمد بدوي كل من وكيلي اللجنة يوسف الصاوي وأحمد زيدان، ومحمد عبادة أمين السر، النواب عزيز فؤاد، محمد عبد القوي، أحمد حته، مها عبد الناصر.

وشهد شهر مارس الماضي، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية أعمال بين العربية للتصنيع، وشركة "فايبر مصر سيستمز" لتنفيذ منظومة التطبيقات الذكية لإدارة وتشغيل مدينة المعرفة التي تنشئها وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث النظم الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن مدينة المعرفة تعد مشروعا رائدا في بناء مصر الرقمية بما تمثله من مجتمع معلوماتى متكامل يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية، التي أصبحت محط تقدير قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وهو ما ظهر جليا في اختيارها بإجماع الأصوات في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، نهاية العام الماضى، لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، وذلك بما تحتضنه من جهود لتحقيق التحول الرقمى وتحفيز الإبداع الرقمى والفكر الخلاق في بيئة ذكية. وأكد "التراس" أن مدينة المعرفة توفر العديد من فرص العمل للشباب في مجال منظومة التطبيقات الذكية.