شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة النواب": كلنا ثقة فى القيادة السياسية لإدارة ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: "كلنا ثقة فى القيادة السياسية فى إدارة ملف سد النهضة، وذلك بالصورة التى تحافظ على حقوق مصر السياسية ولن تضُار مصر ولن تتأثر حصتها فى المياه، وأن كل الحلول مطروحة فى هذا الملف".

وأضاف الحصرى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الزراعة وتغطية الترع والمصارف، أن هناك تعنت من قبل الجانب الإثيوبى، ولكن كلنا ثقة فى القيادة السياسية، وأن مصر قادرة للدفاع عن حقوقها المائية التاريخية، ولن تجرؤ أى دولة على المساس بأي من هذه الحقوق التاريخية، قائلا:" مصر استعادت مكانتها الدولية بفضل جهود القيادة السياسية، وكلنا جنود للدفاع عن حقوق مصر المائية".

الجدير بالذكر أن اللجنة، أوصت خلال اجتماعها اليوم، بتشكيل لجنة لدراسة آلية لدعم الصيادين غير القادرين، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر ومعاناة الصيادين بأبو قير بمحافظة الإسكندرية في غلق ميناء الصيد وعدم وجود مصدر رزق لهم.

وأوصت أيضا، بضرورة تشكيل لجنة لعمل حصر وتسهيل وتذليل العقبات بشأن الحصر الحقيقى والفعلى للصيادين لتقديم أوجه الدعم لغير القادرين، خاصة وأن دعم غير القادرين فى مختلف الملفات توجه عام للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.