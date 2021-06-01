شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تتابع إنهاء 75% بالمرحلة الأولى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، الثلاثاء، بزيارة مقر مدينة المعرفة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للإتصالات، الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للائخاص ذوي الاعاقة، الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض مسؤولو المشروع، تفاصيل المدينة الجديدة، والتي تقع علي مساحة 197 فدان تضم كل من مركز الابداع والابتكار، معهد القومي للإتصالات، الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، مبني هرم العروض الرقمية، فضلا عن مباني التحكم وموزع الكهرباء والأسوار.

وكشف المسؤولون عن المشروع عن الانتهاء من نحو 75% من المرحلة الأولي للمدينة، موضحين أن المباني الإدارية والتعليمية تقع علي مساحة 72800 م مربع بواقع 17.33 فدان.

وضم الوفد البرلماني، برئاسة النائب أحمد بدوي كل من وكيلي اللجنة يوسف الصاوي وأحمد زيدان، ومحمد عبادة أمين السر، النواب عزيز فؤاد، محمد عبد القوى، أحمد حتة، مها عبد الناصر.

وشهد شهر مارس الماضي، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية أعمال بين العربية للتصنيع، وشركة "فايبر مصر سيستمز" لتنفيذ منظومة التطبيقات الذكية لإدارة وتشغيل مدينة المعرفة التي تنشئها وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث النظم الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مدينة المعرفة تعد مشروعا رائدا في بناء مصر الرقمية بما تمثله من مجتمع معلوماتى متكامل يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية، التي أصبحت محط تقدير قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وهو ما ظهر جليا في اختيارها بإجماع الأصوات في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، نهاية العام الماضى، لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، وذلك بما تحتضنه من جهود لتحقيق التحول الرقمى وتحفيز الإبداع الرقمى والفكر الخلاق في بيئة ذكية. وأكد "التراس" أن مدينة المعرفة توفر العديد من فرص العمل للشباب في مجال منظومة التطبيقات الذكية.