قبيل اجتماع اللجنة العليا.. تعرف على ملامح الدورة المقبلة لمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عمَّت الأوساط الثقافية والأدبية حالة من السعادة الغامرة والطمأنينة، بعدما قررت الهيئة المصرية العامة للكتاب، إقامة الدورة الـ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده يوم 30 يونيو المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتطلع الجميع لنتائج اجتماع اللجنة الإدارية العليا للمعرض، مساء اليوم الثلاثاء، والذي سيتم خلاله استعراض الآليات التنفيذية لإقامة المعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وسيتم الاتفاق خلال الاجتماع على الضوابط الجديدة التي ستنظم عمل الدورة المقبلة، خصوصًا أنها تأتي في ظل ظروف صعبة، وسط انتشار جائحة كورونا في مختلف دول العالم، وفي القلب منها مصر؛ ولذا فإن تنظيمها يتسم بصعوبة كبيرة، وهو ما تحاول وزارة الثقافة خلاله أن توازن ما بين الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ومصالح ودور صناعة النشر، وما تمثله من أهمية خاصة للوسط الثقافي.

ووفق مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، فإن هذه الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سيتم الاتفاق عليها في الاجتماع لم يتم الاتفاق عليها أو الكشف عنها حتى كتابة هذه السطور.

ولفتت المصادر إلى أن اجتماع اللجنة الإدارية العليا، سيتم خلاله أخذ توصيات وزارة الصحة وغيرها من الجهات المسؤولة بعين الاعتبار لتوفيق أوضاع المعرض بناء على هذه التوصيات.

ويتوقع البعض أن تأتي الضوابط والآليات التي سيتم اتخاذها لإقامة الدورة المقبلة، في إطار تحقيق عدة محاور؛ منها تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب لعدم الإصابة بالفيروس، وكذلك الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامة طوال فترة الوجد بالمعرض، وتقليل عدد الحضور للمعرض من خلال استخدام المنصة الإلكترونية للمعرض، والتي تم إنشاؤها حديثًا لمثل هذا الأمر، وغير ذلك من الأمور التي تتناسب مع الظروف الصحية العامة الخاصة بجائحة كورونا.

وفي ما يخص الفعاليات الثقافية والفنية، فسوف تكون أكثر تخصصًا وستقيد بعدد محدد، ويمكن أن يتم إلغاء أغلبها والاكتفاء ببث هذه الفعاليات إلكترونيًّا، ولا تزال هذه الجزئية محل نقاش لوضع سبل لمنع التكدس والزحام.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكدت أن الدورة المقبلة تأتي تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقي، شخصية المعرض هذا العام.

وتقرر اللجنة لأول مرة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل، ووقع اختيارها على الكاتب عبد التواب يوسف، كما رأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور، من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، إضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبَين الكبيرَين.