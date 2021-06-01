خوفٌ أبيض (ملف خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعد الملف- دعاء الفولي وشروق غنيم:

رسوم- سحر عيسى:

تنفيذ عبر cross media- محمد عزت:

أداء صوتي- أحمد الشمسي- أسماء يسري- محمد مصطفى- شيماء حفظي:

Gif- أحمد ياسين:

تصميم الغلاف- أحمد مولا:

إشراف- علاء الغطريفي:

خلف بطولاتهم ينتظر الخوف ضاحكًا، يتسلل عبر ملابسهم الواقية ويعشش داخل القلوب. تبدو أهون الاحتمالات مرعبة؛ أن يصبح أحدهم رقمًا في قائمة المصابين. لا حيلة لهم سوى تأدية الواجب، ينتصرون أحيانًا ويغلبهم الفيروس الفتاك في جولات أخرى؛ يفارقون فردًا من الأسرة أو صديقًا أو مريضًا كان مبلغ أمله الموت بين وجوه الأحبّة، لا غُرف الرعاية الباردة.

موجة تتبعها أخرى بينما يتلقّف الأطباء النوائب بثبات، تُهلكهم الإمكانات الطبية، لكنهم يجابهون كورونا، أملًا أن ينتهي الكابوس قريبًا. استمع الخليج 365 لثمانية من جنود مواجهة الفيروس، يقصّون حكاياتهم مع الهواجس التي تمزقهم على أنفسهم ومن يُحبون.

في العزل تتضخم لحظات الألم عند الأطباء والممرضين؛ يتشابه العجز بالقوة والذُعر بالطمأنينة، تُمسي الخسارة روتينًا يوميًا فيسألون أنفسهم؛ ما أسوأ ما يمكن أن يفعله كوفيد-19؟.. أن يتركهم أحياءً في مرمى الخوف.

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