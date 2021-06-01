الرئيس السيسي يوجه بتحرك مصري سريع لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمصر التزامها باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل ذلك.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن).

وطلبت حركة حماس في قطاع غزة من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.​