الصين / تسجيل أوّل إصابة بشريّة في العالم بإنفلونزا الطيور

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الصين اليوم، الثلاثاء 1 جوان 2021، تسجيل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور، وتعد الأولى في العالم.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة "إتش 10 إن 3" من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانغسو.

وجاء في بيان على موقع اللجنة على الأنترنات أن الحالة، وهي لرجل يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، إنتقلت من الدواجن، وخطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة "إتش 10 إن 3" في العالم من قبل، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".