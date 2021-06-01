فتح مقبرة جماعية لداعش

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات العراقية، فتح مقبرة جماعية بمدينة الموصل (شمال)، تضم رفات نحو 600 شخص قتلوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014. وقال مدير "دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية" (حكومية)، ضياء الساعدي، في بيان، إن دائرته باشرت بفتح مقبرة تضم رفات ما بين 500 و600 شخص (..) جميعهم تمت تصفيتهم على يد داعش".

وأضاف أن "المقبرة تم العثور عليها عام 2017، لكن الظروف الأمنية غير المستقرة في المنطقة، وقلة المخصصات المالية، حالت دون فتحها وقتها".

وأردف: "بدأ اليوم رفع الرفات بالتعاون مع دائرة الطب العدلي، وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، فضلا عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين". واجتاح "داعش" صيف 2014، ثلث مساحة العراق، قبل أن تشن بغداد حملة مضادة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، استعادت خلالها أراضيها تدريجيا لغاية عام 2017.

وخلف التنظيم عشرات المقابر الجماعية بالمناطق التي وقعت تحت سيطرته، حيث قام بتصفية الآلاف من خصومه ميدانيا ودفنهم في مقابر جماعية. ووفق تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" عام 2018، فإنها وثقت وجود 202 موقع للمقابر الجماعية لضحايا "داعش"، بمحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد الضحايا في المقابر الجماعية يتراوح بين 6 و12 ألفا، إذ لا تزال السلطات المحلية العراقية تستخرج رفات الضحايا تدريجيا.