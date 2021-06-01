مسؤول إسرائيلي: تصريحات نتنياهو بشأن أميركا "استفزازية"

ابوظبي - سيف اليزيد - وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم الثلاثاء بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها "استفزازية".

وكتب جانتس على موقع تويتر :"كانت الولايات المتحدة وستظل الحليف الأهم لإسرائيل، حيث تحمي أمن إسرائيل وتفوقها النوعي في المنطقة. وإدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن هي صديقة حقيقية لإسرائيل. وليس لإسرائيل ولن يكون لها على الإطلاق شريك أكبر من الولايات المتحدة".

وأضاف :"حتى لو ظهرت خلافات، سيتم حلها من خلال الحوار المباشر، خلف الأبواب المغلقة، وليس من خلال تصريحات استفزازية تضر بأمن إسرائيل". وكان نتنياهو قال اليوم إن إزالة التهديدات الإيرانية أولوية، حتى وإن كان هذا على حساب توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.