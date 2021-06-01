العراق يوقف الرحلات الجوية مع كوبنهاغن دون ذكر الأسباب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف الرحلات من وإلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، دون ذكر الأسباب.

وذكرت في بيان صحفي: “بإمكان المسافرين استرجاع تذاكر السفر من جميع مكاتب ووكلاء الحجز التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية من دون أية غرامات مالية”.

وأضافت، أن”إمكانية استبدال التذاكر وتغييرها على قطاعات ألمانيا (فرانكفورت، دوسلدورف، برلين) دون دفع أي فروقات مالية”.

ولم توضح الشركة في بيانها أسباب إيقاف الرحلات.

وكانت الحكومة العراقية في شهر ديسمبر الماضي، قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى 8 دول، من بينها الدنمارك لمدة أسبوعين وذلك لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا “كوفيد 19”.