بوتين: روسيا في طريقها إلى الخروج من أزمة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا في طريقها إلى الخروج من أزمة كورونا، لافتا إلى بقاء المخاطر الناجمة عن الجائحة.

وفي مستهل لقاء أجراه عبر الفيديو، بمناسبة العيد الدولي لحماية الأطفال، مع عائلات تم تقليدها بوسام “مجد الوالدين”، قال بوتين: “للأسف ما زالت المخاطر الناجمة عن الجائحة قائمة حتى الآن. ومع أننا نخرج تدريجيا من هذا الوضع، إلا أن هناك ما يكفي من المخاطر ومباعث القلق”.

ومنذ العام 2008، يتم منح وسام “مجد الوالدين” في روسيا لعائلات تعيل أو تتبنى سبعة وأكثر من هذا العدد، من الأطفال، وذلك تكريما لمساهمة هذه العائلات في تعزيز مؤسسة الأسرة في البلاد.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قال في تصريحات سابقة أن مشاركة كل مواطني روسيا في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمر مهم، لخلق “مناعة القطيع” للتغلب على الفيروس في البلاد.

وقال موراشكو في حديثه لقناة “روسيا-1”: “إن المرض صعب بالنسبة للكثيرين، وأحيانا يكون مميتا. ويجب علينا إيقافه. وهذه هي مسؤولية كل شخص أمام نفسه وأمام أقربائه. يجب تحقيق مناعة القطيع. ومن الضروري أن يغادر الفيروس بلادنا، لذلك فتعتبر مشاركة الجميع (في حملة التطعيم) أمرا مهما للغاية”.

وتجري حملة التطعيم ضد كورونا حاليا في كل المناطق الروسية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس عام 2020 أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا “سبوتنيك V”، اخترعه مركز “غاماليا”. وتم فيما بعد تسجيل لقاحي “أبيفاك كورونا” و”كوفيفاك” الروسيين ضد كورونا. وفي بداية مايو الجاري تم تسجيل لقاح رابع هو “سبوتنيك لايت”.