وعدت الخارجية في بيان صحفي، أن دعس الطفل عباسي جريمة نكراء ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، تعبر عن مدى تفشي ثقافة القتل والكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال وشرطتها.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي على دعس الطفل المقدسي جواد عباسي في بلدة سلون جنوب المسجد الأقصى، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية : إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب جرائمها والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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