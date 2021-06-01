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الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل إلى أراضيه من الأراضي السورية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 10 ثواني - 3:53 مساءً, 1 يونيو 2021 م

المناطق -وكالات

أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال الجيش في بيان: لقد تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى الى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري، موضحا أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 377 ألف حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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