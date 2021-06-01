شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل إلى أراضيه من الأراضي السورية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 10 ثواني - 3:53 مساءً, 1 يونيو 2021 م
المناطق -وكالات
أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال الجيش في بيان: لقد تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى الى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري، موضحا أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 377 ألف حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة .