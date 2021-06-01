الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل إلى أراضيه من الأراضي السورية

المناطق -وكالات

أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال الجيش في بيان: لقد تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى الى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري، موضحا أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 377 ألف حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة .