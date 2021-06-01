شكرا لقرائتكم خبر عن سول تكشف عن صاروخ فضائي مطور محليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت كوريا الجنوبية النقاب لأول مرة عن نسخة تجريبية كاملة من صاروخ فضائي مطور محليا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم نقل ما يسمى بالنسخة التجريبية لمركبة الإطلاق المسماة نوري إلى منصة الإطلاق الخاصة بمركز نوري للفضاء في جوهيونج جنوبي البلاد لأغراض الاختبار وتم نصبها هناك.

وفي أكتوبر من هذا العام، من المقرر أن يحمل صاروخ نوري ثلاثي المراحل قمرا اصطناعيا إلى الفضاء من جوهيونج.